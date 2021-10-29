Bacası var dumanı yok! Bu soba vatandaşların ilgisini çekti

"PELET 1 TONDA YÜZDE 2'LİK KÜL ORANINA SAHİPTİR"

Normal tip sobalarda pelet gibi yüksek kaloriye sahip yanıcı maddelerin kendi tasarladığı sobadaki gibi enerji vermeyeceğini savunan Aybar, "Pelet, kömüre kıyaslandığında daha yüksek kaloriye sahip. Normal tip sobalarda bu farkı göremeyiz, kömürü o tip sobalarda hissedebiliriz ama bizim sobamızda o farkı aratmıyor. Pelet, kimyasal içerik içermeyen bir üründür, çevre dostudur ve doğayı kirletmez. 1 tonda yüzde 2'lik kül oranına sahiptir. Şu anda da Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Lodoslarda, ters rüzgarlarda normal sobalarda zehirlenmeler yaşanıyordu fakat bu sobada öyle bir risk yok. Çünkü odundan zehirlenen bir insan görülmedi" diye konuştu.