Bacası var dumanı yok! Bu soba vatandaşların ilgisini çekti
Ankara Ulus'ta bulunan Sobacılar Çarşısı'nda uzun yıllardır esnaflık yapan Volkan Aybar'ın yeni projesi dumansız soba vatandaşların ilgisini çekti. Üstünde seyyar aparat da bulunan soba, yemek pişirmeyi de mümkün kılıyor.
Giriş Tarihi: 29.10.2021
11:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
12:46
Ankara Ulus'ta bulunan Sobacılar Çarşısı'nda uzun yıllardır esnaflık yapan Volkan Aybar, yeni projesi dumansız soba ile alışverişe gelenlerin ilgisini çekiyor. Soba hem küçük olması ile zahmet vermiyor hem de sıkıştırılmış talaştan elde edilen pelet ile az kül çıkartarak kullanımı kolaylaştırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ürünün tasarımında ve iç kırıcılarında bulunan turbo şarj sistemi adı verilen uygulamayla duman sobanın içinde dönerek gazın tekrar yanmasını sağlıyor. Yanıcı madde olarak kullanılan pelet ise içerisinde herhangi bir kimyasal içermediği için hem zararlı gaz zehirlenmesinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmiyor.
Ürünün tasarımında ve iç kırıcılarında bulunan turbo şarj sistemi adı verilen uygulamayla duman sobanın içinde dönerek gazın tekrar yanmasını sağlıyor. Yanıcı madde olarak kullanılan pelet ise içerisinde herhangi bir kimyasal içermediği için hem zararlı gaz zehirlenmesinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmiyor.
"1 TON PELET İLE İKİ KIŞ GEÇİRME GARANTİSİ VERİYORUZ" Sobanın dumansız çalıştığını ve yakılan ürünün yaydığı ısının da önemli olduğunu dile getiren Aybar, "Ürünün kendine ait olan tasarımından ve içindeki kırıcılardan dolayı yanan gazı yukarı duman olarak vermek yerine tekrar içinde döndürüp araçlardaki turbo sistemi gibi tekrar yakıyor. Dumanı tamamen ortadan kaldırıyor. Yakılan ürünün de önemi var. Plastik madde içerisinde olmadığı sürece orman ürünü yakıldığında, talaşın sıkıştırılmış hali olan pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği de yakılabilir. Bir soba yaptık duvardaki sıvayı söküyor. Ürün yüz metrekareye net ısı verirken, 1 ton pelet ile iki kış geçirme garantisi veriyoruz" dedi.
"PELET 1 TONDA YÜZDE 2'LİK KÜL ORANINA SAHİPTİR" Normal tip sobalarda pelet gibi yüksek kaloriye sahip yanıcı maddelerin kendi tasarladığı sobadaki gibi enerji vermeyeceğini savunan Aybar, "Pelet, kömüre kıyaslandığında daha yüksek kaloriye sahip. Normal tip sobalarda bu farkı göremeyiz, kömürü o tip sobalarda hissedebiliriz ama bizim sobamızda o farkı aratmıyor. Pelet, kimyasal içerik içermeyen bir üründür, çevre dostudur ve doğayı kirletmez. 1 tonda yüzde 2'lik kül oranına sahiptir. Şu anda da Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Lodoslarda, ters rüzgarlarda normal sobalarda zehirlenmeler yaşanıyordu fakat bu sobada öyle bir risk yok. Çünkü odundan zehirlenen bir insan görülmedi" diye konuştu.