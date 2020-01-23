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Baba Vanga'nın deprem kehaneti kan dondurdu! Türkiye'de...
Dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga kehanetleriyle kan donduruyor. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Türkiye'yi de yakından ilgilendiren kehanetleri bulunuyor. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte kan donduran kehanetler...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 03:44
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