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Baba Vanga Türkiye kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!

11 Eylül saldırısı dışında birçok kehanetlerinin meydana gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga, ABD'nin Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı hakkındaki kehanetleriyle adından söz ettirdi. Baba Vanga'nın tariflerinin Trump ve Putin'e uyması ise tüyler ürpertti. Çünkü Baba Vanga'nın iki devlet adamı hakkındaki kehanetleri pek de iç açıcı değil. Dünyadaki savaşlar, suikastler ve hastalıktan ölecek devlet başkanlarına kadar kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın Türkiye hakkındaki yorumu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Baba Vanga'nın Türkiye hakkındaki kehanetleri.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:28
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Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!

Dünyanın en çok takip ettiği kahinlerden biri olan Baba Vanga, Türkiye hakkında da kehanetlerde bulundu. Deprem, savaş ve hastalıklar hakkındaki kehanetlerinin çıkmasıyla adeta korku salan Baba Vanga, tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye hakkında da kehanetlerde bulunan Baba Vanga, Balkanların Nostradamus'u olarak anılıyor.

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Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!

Türkiye dışında Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı hakkında da kehanetleri bulunan Baba Vanga, "Taş üstünde taş kalmayacak" dedi. İşte 11 Eylül saldırısını ve Brexit'i tahmin eden Baba Vanga'nın kehanetleri...

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Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.

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Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!

Bulgar Kahin Baba Vanga, dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden kahinlerden biri.

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Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!

NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.