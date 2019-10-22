BİZE ULAŞIN
Baba Vanga Türkiye kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
11 Eylül saldırısı dışında birçok kehanetlerinin meydana gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga, ABD'nin Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı hakkındaki kehanetleriyle adından söz ettirdi. Baba Vanga'nın tariflerinin Trump ve Putin'e uyması ise tüyler ürpertti. Çünkü Baba Vanga'nın iki devlet adamı hakkındaki kehanetleri pek de iç açıcı değil. Dünyadaki savaşlar, suikastler ve hastalıktan ölecek devlet başkanlarına kadar kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın Türkiye hakkındaki yorumu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Baba Vanga'nın Türkiye hakkındaki kehanetleri.
Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:28
- 1
- 134
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
- 2
- 134
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
- 3
- 134
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
- 4
- 134
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!
- 5
- 134
Baba Vanga Türkiya kehanetiyle olay oldu! 11 Eylül saldırısını bildi, Putin ve Trump tahminleriyle dikkat çekti!