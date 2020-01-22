Avustralya'da örümcek alarmı verildi! Yangın ve selin ardından...

Doğu Avustralya'nın nemli orman bölgelerine özgü olan "huni ağı" türlerinin aşırı toksik ve hızlı etki eden zehirleri olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Somersby bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı oldukça önemli bir uyarıda bulundu.