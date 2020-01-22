Avustralya'da örümcek alarmı verildi! Yangın ve selin ardından... Çıkan orman yangınları ardından meydana gelen sel ile felaketi yaşayan Avustralya'da şimdi de ölümcül örümcek uyarısı geldi. Avustralya'da halk "ölümcül örümcek" saldırıları konusunda uyarılmaya başlandı. Giriş Tarihi: 22.01.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 16:20
İlk önce yangınlar arından seller... Uzmanlar şimdi de Avustralya'yı "ölümcül örümcek" saldırıları konusunda uyarmaya başladı.
Aylardır çalı yangınları ve ardından gelen sellerle boğuşan Avustralya'dan gelen bilgisye göre ülke şimdi de ölümcül örümcek korkusu yaşıyor.
Avustralya bu yıl aşırı yangın, sel ve dolu ile uğraştı. Şimdi uzmanlar, eklembacaklıların gelişmesi için "mükemmel hava koşulları" oluşması nedeniyle insanları "ölümcül huni ağ örümcekleri"ne dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
Doğu Avustralya'nın nemli orman bölgelerine özgü olan "huni ağı" türlerinin aşırı toksik ve hızlı etki eden zehirleri olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Somersby bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı oldukça önemli bir uyarıda bulundu.
Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri son günlerde örümcek hareketliliğin artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Park Sözcüsü Daniel Rumsey'in yaptığı açıklamada, "Son günlerde yağan yağmur ve ardından gelen sıcak hava "huni ağı" örümceklerinin etrafta daha aktif şekilde dolaşacaklarına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.