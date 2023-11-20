20 Kasım 2023, Pazartesi
Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...
Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkındaki aslan, kafesine giren parkın sahibine ziyaretçilerin gözleri önünde saldırdı. Ziyaretçiler tarafından kaydedilen görüntülerde vahşi aslanın yaşlı adamı yakalayıp sürüklediği görülüyor. Parktaki görevlilerin müdahalesiyle Hodge kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:20
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