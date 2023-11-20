20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...

Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...

Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkındaki aslan, kafesine giren parkın sahibine ziyaretçilerin gözleri önünde saldırdı. Ziyaretçiler tarafından kaydedilen görüntülerde vahşi aslanın yaşlı adamı yakalayıp sürüklediği görülüyor. Parktaki görevlilerin müdahalesiyle Hodge kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:20
  • 1
  • 55
Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...

Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkındaki aslan, kafesine giren parkın sahibine ziyaretçilerin gözleri önünde saldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde vahşi aslanın Mike Hodge'u yakalayıp sürüklediği görüldü.

  • 3
  • 55
Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...

Parktaki görevlilerin müdahalesiyle Hodge kurtarılıp hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

  • 4
  • 55
Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...

İşte dehşete düşüren dakikalar...

  • 5
  • 55
Aslan kafesin içindeki yaşlı adama saldırdı 🦁 Hayvanat bahçesinde dehşete düşüren olay | Tam kapıdan kaçıyordu...