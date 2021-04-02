Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen Kovid-19 aşılarının koruma gücü umut veriyor. Türkiye aşılamada dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Sinovac ve BioNTech'i aşılarını tercih eden Türkiye'de, aşılama çalışmaları son sürat ediyor. Mübarek Ramazan ayında da aşı çalışmaları devam edecek. Vatandaşlar oruçluyken aşı olunup olunamayacağını merak ediyor. Peki oruçluyken aşı yaptırılır mı? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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