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Haberler Galeri Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen Kovid-19 aşılarının koruma gücü umut veriyor. Türkiye aşılamada dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Sinovac ve BioNTech'i aşılarını tercih eden Türkiye'de, aşılama çalışmaları son sürat ediyor. Mübarek Ramazan ayında da aşı çalışmaları devam edecek. Vatandaşlar oruçluyken aşı olunup olunamayacağını merak ediyor. Peki oruçluyken aşı yaptırılır mı? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:08
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Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Corona virüs salgını nedeniyle yapılan aşılama sürecinde ikinci gruba geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ve bazı risk grubundaki vatandaşların, öncelikli aşı için sisteme tanımlandığını açıklamıştı.

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Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama
Böylece uzun süredir merak edilen 60 yaş üstü aşılama da başlamış oldu. Peki, aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?
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Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, e-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini öğrenebilecekler.

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Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

BAKAN KOCA YENİ ÖNCELİK SIRASINA GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşı programında bir sonraki gruba geçildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: