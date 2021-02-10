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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor
Ardahan'da, son zamanlarda sabah erken saatlerde ya da akşam şehir merkezinde yaşanan karga istilası büyük korkuya yol açtı. Kentte yaşayanlar karga istilasından endişe duyduklarını çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi. Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsatan görüntüler halkı endişelendirdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:00
Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı.
Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı, havanın kararması ile binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor.
Ağaçların ve binaların tepesi ise kuşlardan görülmez hale geliyor. Güneşin battığı anlarda ortaya çıkan binlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kentte yaşayanlar, karga istilasından endişe duyduklarını, çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi.