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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Ardahan'da, son zamanlarda sabah erken saatlerde ya da akşam şehir merkezinde yaşanan karga istilası büyük korkuya yol açtı. Kentte yaşayanlar karga istilasından endişe duyduklarını çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi. Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsatan görüntüler halkı endişelendirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:00
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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı.

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı, havanın kararması ile binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor.

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Ağaçların ve binaların tepesi ise kuşlardan görülmez hale geliyor. Güneşin battığı anlarda ortaya çıkan binlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Kentte yaşayanlar, karga istilasından endişe duyduklarını, çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi.