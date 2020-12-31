Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar

Arabada poz veren genç çift dehşeti yaşadı. Araba kullanırken el ele tutuşan ve ardından arka koltukta oturan arkadaşına fotoğraf isteyen gençler saniyeler sonra kaza yapıp ağır yaralandı. İşte insanları şaşırtan ve aynı zamanda da korkutan o kareler.