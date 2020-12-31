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Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar

Arabada poz veren genç çift dehşeti yaşadı. Araba kullanırken el ele tutuşan ve ardından arka koltukta oturan arkadaşına fotoğraf isteyen gençler saniyeler sonra kaza yapıp ağır yaralandı. İşte insanları şaşırtan ve aynı zamanda da korkutan o kareler.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 11:59
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Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar
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Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar

Arabada el ele tutuşan genç çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı.

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Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar
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Arabada el ele tutuşan çift şoku yaşadı! Verdikleri pozdan saniyeler sonra kanlar içinde kaldılar