AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sınava nerede girecekleri bilgisini öğrenmek için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına az bir zaman kaldı. Henüz konuya yönelik resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Bu bağlamda; AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





