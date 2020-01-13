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AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sınava nerede girecekleri bilgisini öğrenmek için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına az bir zaman kaldı. Henüz konuya yönelik resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Bu bağlamda; AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 12:17
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AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Belirtilen takvime göre; güz dönemi finalleri 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kala adaylar arama motorlarında "AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sınava kadar öğrenciler hazırlıklarına devam ederken öte yandan konu ile alakalı sorgulamalar da hız kesmeden devam ediyor. Binlerce kişinin gireceği 2020 AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Haberimizin detaylarından AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 – 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

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AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?


AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki "Uyarı" ve "Tekrar" durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

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AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden konuya yönelik net bir açıklama henüz gelmedi. AÖF sınav giriş belgesi açıklandığında haberimizin içinde olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,