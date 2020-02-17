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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başladı. 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna uzaktan eğitim alan öğrenciler yanıt arıyor. 28 Şubat Cuma günü sürecek kayıt yenileme işlemleri sadece login.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek. Öğrencilerin yenileme işlemini tamamladıktan sonra, Öğrenci Otomasyonu bağlantısından işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar? İşte, AÖF 2020 Bahar dönemi kayıt yenileme hakkında tüm bilinmesi gerekenler…
Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:13
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