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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başladı. 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna uzaktan eğitim alan öğrenciler yanıt arıyor. 28 Şubat Cuma günü sürecek kayıt yenileme işlemleri sadece login.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek. Öğrencilerin yenileme işlemini tamamladıktan sonra, Öğrenci Otomasyonu bağlantısından işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar? İşte, AÖF 2020 Bahar dönemi kayıt yenileme hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:13
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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat itibariyle başladı. Toplam 12 gün sürecek kayıt dönemi 28 Şubat Cuma günü son bulacak. Ders seçimini doğru yapmak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖF 2020 Bahar dönemi kayıt döneminde harç ücretleri bölümlere göre değişiklik gösterecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? İşte yanıtı!

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

* Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

* İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

* Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

- Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

- (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)