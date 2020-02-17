AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat itibariyle başladı. Toplam 12 gün sürecek kayıt dönemi 28 Şubat Cuma günü son bulacak. Ders seçimini doğru yapmak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖF 2020 Bahar dönemi kayıt döneminde harç ücretleri bölümlere göre değişiklik gösterecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? İşte yanıtı!