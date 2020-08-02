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02 Ağustos 2020, Pazar
Haberler Galeri Antalya'da sahile vurdu! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi! Caretta caretta sandılar ama...
Antalya'da sahile vurdu! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi! Caretta caretta sandılar ama...
Son dakika haberi... Antalya'nın Kemer ilçesi sahiline 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. Yerli ve yabancı turistler köpek balığı ölüsüyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Giriş Tarihi: 02.08.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 17:23