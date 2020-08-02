Antalya'da sahile vurdu! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi! Caretta caretta sandılar ama...

'CAMGÖZ TÜRÜ, BUGÜNE KADAR İNSANA SALDIRDIĞINA DAİR KANIT YOK'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da "Bu altı yarıklı, boz camgöz olarak bilinen köpek balığı türü. 70 ile 2 bin metre derinlik arasında dağılım gösteren bir tür. Gündüzleri dipte geceleri su yüzeyine kadar yükselebilen tek sırt yüzgecine sahip köpek balığı türü. Denizin çöpçüsü olarak bilinir. 20 ile 70 yavru yapabilen köpek balığı türü. Boyu 5 metreye kadar olan zararsız, bugüne kadar insana saldırdığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bölgemizde rastlanan ve trolde zaman zaman çıkan bir türdür. Dünyada giderek nesli azalan türler arasındadır. Bölgede sık olarak görülmesinin nedeni bol olmasından değil, daha önce bundan daha fazla görülüyordu fakat yayınlanmıyordu. Teknoloji her yere ulaştığı için bol bol sayfalarda görülür oldu. Canlı balık veya kalamar nedeniyle bu oltalara da gelen bir türdür" diye konuştu.