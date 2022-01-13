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Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

Antalya'nın Korkuteli'de domuz avlamaya çıkan bir şahıs, hedef belirlediği domuzun saldırısı ile ölümle burun buruna geldi. Avcının imdadına arkadaşları yetişirken, domuz kaçtı. Feci anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:00
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Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Göçerler Mahallesi'nde bir grup arkadaş, kar yağışının akabinde domuz avlamaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

AVA GİDERKEN AV OLDU

Bir süre sonra bir domuz gören gruptan bir kişi vurmak istediği sırada domuz kendisine doğru koştu.

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Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

"KENDİNİ KURTAR"

Avcının arkadaşları adamı uyararak, "Bak geliyor, bak geliyor senden taraf. Kendini kurtar" diye bağırdı.

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Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaçmaya çalışan avcı, domuzun darbesi ile adeta ölümden döndü. Olayda yaralanan adamın yardımına arkadaşları koşarken, domuz ise kaçtı.

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Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise bir başka avcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.