Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada
Antalya'nın Korkuteli'de domuz avlamaya çıkan bir şahıs, hedef belirlediği domuzun saldırısı ile ölümle burun buruna geldi. Avcının imdadına arkadaşları yetişirken, domuz kaçtı. Feci anlar saniye saniye kaydedildi.
Giriş Tarihi: 13.01.2022
13:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
14:00
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Göçerler Mahallesi'nde bir grup arkadaş, kar yağışının akabinde domuz avlamaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AVA GİDERKEN AV OLDU
Bir süre sonra bir domuz gören gruptan bir kişi vurmak istediği sırada domuz kendisine doğru koştu.
"KENDİNİ KURTAR"
Avcının arkadaşları adamı uyararak
, "Bak geliyor, bak geliyor senden taraf. Kendini kurtar" diye bağırdı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kaçmaya çalışan avcı, domuzun darbesi ile adeta ölümden döndü. Olayda yaralanan adamın yardımına arkadaşları koşarken, domuz ise kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı ise bir başka avcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.