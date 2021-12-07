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Antalya'da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod vererek uyardığı Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı.
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:12Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:16