Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara gidiyor.