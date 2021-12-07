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Antalya'da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod vererek uyardığı Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:16
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Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara gidiyor.

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Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

Öte yandan Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi'ndeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı. Kızılarık Mahallesi'nde iş yerinin camları ise fırtına nedeniyle kırıldı.

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Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde de metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı, 182 kilogramı geçti. Rüzgarın hızı öğle saatlerinde Kemer'de 130 km/saat, Konyaaltı'nda 115 km/saat ve Antalya Körfezi'nde 100 km/saat'e ulaştı.

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Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

TEKNELER DALGALARIN ARASINDA KALDI
Antalya dün geceden itibaren devam eden kuvvetli yağış ve rüzgar öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekneler yükselen dalgaların arasında kaldı.

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Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü! Meteoroloji turuncu kodla uyardı! Fırtına ve yağmur bölgeyi esir aldı

Bazı tekne sahipleri ise zarar gelmemesi için teknenin başında bekledi. Yat Limanı'na inen merdivenlerden akan su ise bir şelaleyi andırdı.