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Haberler Galeri Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde dut ağacının altına bırakılmış hemen hemen 10 günlük olduğu belirlenen bir erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek akabinde de hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri bebeği ölüme terk edenleri bulmak üzere 3 kameradan 100'ün üzerinde araç plakasını incelemeye aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 13:20
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Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde yaşandı.

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Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde hemen hemen 10 günlük olduğu belirtilen bir bebek buldu.

Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi.

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Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

YENİ DOĞAN ANNE ÇARESİZ MİNİĞİN İMDADINA YETİŞTİ

Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

YOĞUM BAKIMA ALINDI

Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Antalya’da boğazları düğümleyen olay! 10 günlük bebek ölüme terk edilmiş halde bulundu

100'UN ÜZERİNDE PLAKA ARACI MERCEK ALTINDA

Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100'ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.