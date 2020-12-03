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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ankara'da skandal halay! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar Ankara'da skandal halay! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar
Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin artırılmasına rağmen kuralları hiçe sayan kişiler, toplumun sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Ankara'daki bir mağazanın çalışanlarının halay çektiği anlar tepki topladı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:46
Başkent Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrılarına rağmen mağazada çalışanların el ele tutuşup, halay çekmesi tepki çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde faaliyet gösteren beyaz eşya mağazası çalışanları, doğum günü olan iş arkadaşları için pasta kesip, el ele tutuşarak müzik eşliğinde halay çekmeye başladı.
Mağazanın içinde kapının hemen önünde halay çeken grup, caddedeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir kişi, fiziksel mesafeye uymadan halay çekenleri cep telefonuyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyada da paylaşıldı.
Koronavirüs salgınının yayılmaması için kurallara uyulması yönünde yapılan çağrılara rağmen mağazada halay çekilmesi, sosyal medyada tepki çekti.
Polisin, mağazada halay çekenleri uyardığı, çalışanların da özür dilediği öğrenildi.