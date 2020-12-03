Ankara'da skandal halay! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin artırılmasına rağmen kuralları hiçe sayan kişiler, toplumun sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Ankara'daki bir mağazanın çalışanlarının halay çektiği anlar tepki topladı.