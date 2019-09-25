Akılalmaz olay! Uyurken üzerine göktaşı düştü...

Dünya tarihi binlerce olaya ve insan hikayesine tanıklık etti. Ancak yaşanan bazı olaylar hafızalardan silinmeyecek nitelikte. Bu bilgileri daha önce hiç duymadınız. İşte şimdiye kadar yaşanmış en garip olaylar...