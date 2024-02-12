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Haberler Galeri AK Parti'ye Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

AK Parti'ye Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

Son dakika haberine göre AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla ve tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Ebru Güneş D. başından yaralanarak tedavi altına alınırken, polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayda araçta bulunan kovanlar inceleme altına alınırken, araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:18
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AK Parti’ye Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

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AK Parti’ye Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

Yapılan saldırı sonucu Ebru Güneş D.'nin (32) ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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AK Parti’ye Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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AK Parti’ye Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

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AK Parti’ye Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

ARAÇ PLAKASI TAKILMIŞ HALDE BULUNDU
Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu.