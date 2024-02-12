AK Parti'ye Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu kimlikler tespit edildi

Son dakika haberine göre AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla ve tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Ebru Güneş D. başından yaralanarak tedavi altına alınırken, polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayda araçta bulunan kovanlar inceleme altına alınırken, araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.