Adli tıp 90 milyon liralık vurgunu çözdü! Yöntemleri ünlü iş insanına ‘pes’ dedirtti!

AVUKATLAR ÖRGÜTÜNÜN İŞİ…

İbrahim Karaduman dilekçesinin devamında, icradan ucuza ihale kovalayan avukat Mehmet A. ile tanıştıktan sonra iş yapmaya karar verdiğini, borca konu senetteki imzaların avukat Mehmet A. ile aralarındaki sözleşmede atılan imzaların tahrif edilerek hazırlandığını öne sürdü. Karaduman, "Aramızda hiç bir ilişki olmayan bu şahıslara 90 milyon liralık bir borcumun olması mümkün değildir. Özgür Bula ve Başaran Akyüz'ün iki avukatı Aydın M. ve Kübra T. senedin sahte olduğunu bile bile icra takibi başlatarak tüm mal varlığıma haciz kondu. 57 farklı gayrimenkulüm, olmayan bir borcum nedeniyle haczedildi. Satışa çıkarıldı. Olay avukatların dâhil olduğu bir örgüt tarafından yürütülmektedir." dedi.