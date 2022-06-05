Adli tıp 90 milyon liralık vurgunu çözdü! Yöntemleri ünlü iş insanına ‘pes’ dedirtti!
İş insanı İbrahim Karaduman'ı 90 milyon TL'lik sahte senet ile icra ettiren avukat Aydın M. Emniyet güçlerince tutuklandı. İş insanının 57 gayrimenkulüne haciz geldi. Dolandırıcıların yöntemi ise şaşkına çevirdi. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 05.06.2022
13:36
Karaduman İnşaat ve Emlak Otomotiv'in sahibi İbrahim Karaduman'a geçen günlerde İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından bir tebligat geldi. Tebligata göre borçlusu olduğu 5,5 milyon dolarlık (hemen hemen 90 milyon TL) senet icra takibine alınmıştı.
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TEBLİGATI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
Alacaklısı Özgür Bula görünen senet, Başaran Akyüz tarafından cirolanmıştı. İcra nedeniyle büyük bir şok yaşayan Karaduman itirazda bulundu. Borcun ve hatta imzanın kendisine ait olmadığı ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Özgür Bula'nın bir örgütle iş birliği yaparak kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri süren Karaduman, 2015'te Özgür Bula'nın evini icra yoluyla satın aldığını, Bula'nın boşanma aşamasındaki eşinin evdeki hakkının gasp edilmesi nedeniyle dava açınca satışın iptal edildiğini aktardı.
Özgür Bula ile o dönemde bir tanışıklığı olduğunu kaydeden Karaduman, yıllar boyu görmediği Bula ile bu nedenle husumet oluştuğunu iddia etti.
AVUKATLAR ÖRGÜTÜNÜN İŞİ…
İbrahim Karaduman dilekçesinin devamında, icradan ucuza ihale kovalayan avukat Mehmet A. ile tanıştıktan sonra iş yapmaya karar verdiğini, borca konu senetteki imzaların avukat Mehmet A. ile aralarındaki sözleşmede atılan imzaların tahrif edilerek hazırlandığını öne sürdü. Karaduman,
"Aramızda hiç bir ilişki olmayan bu şahıslara 90 milyon liralık bir borcumun olması mümkün değildir. Özgür Bula ve Başaran Akyüz'ün iki avukatı Aydın M. ve Kübra T. senedin sahte olduğunu bile bile icra takibi başlatarak tüm mal varlığıma haciz kondu. 57 farklı gayrimenkulüm, olmayan bir borcum nedeniyle haczedildi. Satışa çıkarıldı. Olay avukatların dâhil olduğu bir örgüt tarafından yürütülmektedir." dedi.