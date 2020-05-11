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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kimlik kartında 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrının yiyecek ayırt etmemesi ve organik beslenmesi olduğunu söyledi. Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:27
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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı