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Haberler Galeri Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kimlik kartında 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrının yiyecek ayırt etmemesi ve organik beslenmesi olduğunu söyledi. Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:27
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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 5 çocuk sahibi Ayşe Düz, ilerleyen yaşına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Her gün yürüyüş yapan ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen Ayşe Düz, uzun yaşamın sırrını sürekli hareket etmeye ve organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Anneler Gününde ilçe protokol üyeleri tarafından ziyaret edilen Ayşe Düz, eşinin 50 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Resmi kayıtlara göre yaşının 126 olduğunu ancak daha küçük olduğunu belirten Ayşe Düz, "Kızlar eskiden büyük yazdırılıyordu. Babam da beni nüfusa büyük yazdırmıştı. Yaşımın tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama 110'un üzerinde" dedi.

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Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Kendisine aynı mahallede oturan çocukları ile torunlarının da yardımcı olduğunu ancak yemeğini hala kendisinin yaptığını anlatan Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor.