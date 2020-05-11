Adıyaman’da yaşayan ve 126 yaşında olan Ayşe nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Resmi kayıtlara göre yaşının 126 olduğunu ancak daha küçük olduğunu belirten Ayşe Düz, "Kızlar eskiden büyük yazdırılıyordu. Babam da beni nüfusa büyük yazdırmıştı. Yaşımın tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama 110'un üzerinde" dedi.