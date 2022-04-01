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Haberler Galeri Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

Türkiye vurguncu Adem Dolapçı'yı Müge Anlı'ya başvuran Ayten Kahraman'ın dolandırılma hikayesi ile tanıdı. Ankara'da ikamet eden eski nişanlısı 47 yaşındaki öğretmen Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen Adem Dolapçı'nın her gün yeni bir mağduru gün yüzüne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:06
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Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

47 yaşındaki Adem Dolapçı'nın 12. mağduru 42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya oldu. Sarıkaya, başından geçenleri "Adem Dolapçı, 'çiftlik yapacağım' diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetçi olduk" sözleriyle anlattı. Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

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Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya, durumu şu sözlerle anlattı:

"Resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağım organizasyon firması vardı.

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Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

"SÖZ VERDİKLERİ GİBİ ÇİFTLİK KURULDU"

Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.

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Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

"ORTAĞIM 2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARA GÖNDERDİ"

Satışı gerçekleştirildi. Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı.

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Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

"ÇEK VERDİLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI"

Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin iki tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler. Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor.