Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru çıkıyor! 12 kişiden 33 milyon TL’lik vurgun

"SÖZ VERDİKLERİ GİBİ ÇİFTLİK KURULDU"

Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.