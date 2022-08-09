Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

NE KİRAYI NE DE FATURALARI ÖDEDİ, EV SAHİBİ KAPIYI SÖKTÜ

Mikail Dede, 5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.