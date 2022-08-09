09 Ağustos 2022, Salı
Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi
Adana'da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu. Kiracı "kiramı ödeyemediğim için kapımı çaldı" demişti, gerçek ev sahibi ve bina sakinlerinin suskunluğunu bozmasıyla ortaya çıktı. Ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının binada hırsızlık yaptığını, evinin fuhşa kiralandığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü dile getirdi.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 13:33
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