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Haberler Galeri Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

Adana'da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu. Kiracı "kiramı ödeyemediğim için kapımı çaldı" demişti, gerçek ev sahibi ve bina sakinlerinin suskunluğunu bozmasıyla ortaya çıktı. Ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının binada hırsızlık yaptığını, evinin fuhşa kiralandığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 13:33
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Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

Kocasından seneler önce boşanan 31 yaşındaki Hacer Kondu, hemen hemen 8 ay önce iki çocuğuyla birlikte Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 46 yaşındaki Mikail Dede adlı vatandaşın evini aylık 1200 TL'ye kiraladı. Fakat Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu'nun evden çıkmasını istedi. Kondu da evden çıkmadı.

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Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ: UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR

Hacer Kondu'nun yanına gelenlerin binada hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu'nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede'yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi.

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Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

NE KİRAYI NE DE FATURALARI ÖDEDİ, EV SAHİBİ KAPIYI SÖKTÜ

Mikail Dede, 5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.

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Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

BİNADAKİLER EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.

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Adana’da kiracısının çelik kapısını sökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı: 44 daire onlardan şikayetçi

Çelik kapının sökülmesinin medyaya yansımasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı.