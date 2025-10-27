ABB şirketi Portaş’tan çıkarılan işçi intihar etti! AK Partili Yalçın’dan sert tepki: Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?

"BU VEBALİN ALTINDAN NASIL KALKACAKSINIZ?"

Olayın ardından açıklama yapan AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, sonrasında işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi.

Bir yanda 'PORTAŞ'ı uçurduk, büyüttük' diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler…

Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?"

Yalçın'ın bu açıklamaları, ABB yönetiminde yaşanan mali krizi gündeme getirdi. Nihat Yalçın'ın sert çıkışıyla birlikte gözler bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevrildi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ve PORTAŞ yönetiminden konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.