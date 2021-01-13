A101'den televizyon ve akıllı saat sürprizi! 14 Ocak 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101'de bu hafta neler var? A101 marketlerin perşembe indirimleri belli oldu. 14 Ocak tarihli kataloğu yayımlayan A101 marketler, hangi ürünlerin indirimli olacağını açıkladı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte merak edilenler...