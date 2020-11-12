A101'den dev perşembe sürprizleri: 12 Kasım 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Katalog listesi...

A101 12 Kasım indirimleri başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan A101 marketler, sürpriz ürünlerin satışa çıkardı. Televizyondan elektronik ev aletlerine, züccaciye ürünlerinden kitap çeşitlerine, temizlikten gıdaya birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, A101'de perşembe indirimleri neler? A101 12 Kasım kataloğunda neler var? İşte A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...