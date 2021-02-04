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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri A101'de bu perşembe neler var? 4 Şubat 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte indirimli ürünler... A101'de bu perşembe neler var? 4 Şubat 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte indirimli ürünler... A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu. Bu hafta teknolojiden elektronik ev aletlerine, züccaciyeden ev ihtiyaçlarına, temizlikten gıda ürünlerine kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. A101 perşembe indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, A101'de bu hafta neler olacak? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 08:58
A101'de perşembe indirimleri neler? 4 Şubat tarihli A101 kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. A101 marketlerin her perşembe günü satışa çıkardığı kampanyalı ürünlerin yayımlandığı kataloğun ilk sırasında televizyon yer alıyor. Haftanın kampanyalarını sayfamızdan inceleyebilir, indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Samsung 55TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD TV
3 adet HDMI çıkışı
- 2 adet USB çıkışı
- Dahili HD uydu alıcısı
- USB'den film, müzik ve fotoğraf
- 20 W ses çıkış gücü
- 55" 138 cm
- Kavisli ekran
- Tek kumanda özelliği
- Yeni seri
- Bluetooth
- Smart TV (Netflix / Youtube )
- UHD TV
- Crystal UHD
- Ücretsiz kurulum
- 2 yıl Samsung Türkiye garantisi altındadır.
Üretim Yeri: Türkiye
Toshiba 50UL3A63DT 50" Ultra HD Smart Led TV
Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv
Reeder P13 Blue Max 2020 64GB Cep Telefonu
Flavel FLV-5000 Bulaşık Makinesi
- Paslanmaz çelik gövde
- Yarım yük yıkama özelliği
- LED ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Parlatıcı göstergesi
- Tuz göstergesi
- 13 kişilik yıkama kapasitesi
- 5 yıkama programı (eko 50 derece / yoğun 70 derece / optimum 65 derece / 58 dk / 30 dk)
- 2 yıl garanti
- 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum
- Yükseklik : 85 cm / Genişlik : 59,8 cm / Derinlik : 60 cm
- A+ sınıfı
Flavel FLV 7000 Çamaşır Makinesi
-Çocuk kilidi
-Led gösterge
-Program aşamaları takip imkanı
-Paslanmaz çelik tambur
-Elektronik su kontrol sistemi
-3/6/9 saat zaman geçirme imkanı
-Otomatik su ayarlama sistemi
-7 kg yıkama
-1000 devir
-15 program
-Zaman geciktirme özelliği
-A+++
-2 yıl garanti
-Flavel bir Arçelik A.Ş. markasıdır.
-Ücretsiz teslimat ve kurulum
-10 iş gününde teslim edilir.
Üretim Yeri: Türkiye