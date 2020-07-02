A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi

A101 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe günü sürpriz ürünleri satışa çıkardı. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 2 Temmuz kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Çadır, dikey ütü gibi birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte A101 2 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...