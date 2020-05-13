A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101'in perşembe günü indirimleri belli oldu. Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV, Xiaomi Redmi 8 cep telefonu, Honor 7s cep telefonu, 3 kişilik salıncak, rattan oturma grubu gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat lisyesi...