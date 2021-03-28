9 flamingo telef oldu! İzmir'de ürküten görüntü

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş 9 flamingo bulundu. Bayraklı sahilindeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Çiğli belediyeleri ekiplerine, bölgede ölü flamingoların olduğunu bildirdi. Alanda araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, flamingoların ölüm nedenine ilişkin laboratuvar araştırması yapılacağını belirtti. Flamingoların kuş gribi nedeniyle telef olma ihtimalinin düşük olduğu, hava akımı kaynaklı ölüm olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.