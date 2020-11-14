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8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare...

Bursa'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nın kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 10:10
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8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare...

Kaza, dün Gürsu ilçesi 35'lik Yol'da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

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8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare...

Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare...

17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare...

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.

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8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare...

GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.