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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare... 8 yaşındaki Zeynep'in kahreden ölümü! Yürek burkan kare... Bursa'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nın kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 10:10
Kaza, dün Gürsu ilçesi 35'lik Yol'da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.
GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.