10 Şubat 2024, Cumartesi
8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…
İstanbul'da 17 ilçe için planlı elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) bugün İstanbul genelinde elektrik kesintisi yapılacak ilçelerin ve saatlerini açıkladı. İşte 10 Şubat BEDAŞ planlı elektrik kesintisi…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:46
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