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Haberler Galeri 8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…

8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…

İstanbul'da 17 ilçe için planlı elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) bugün İstanbul genelinde elektrik kesintisi yapılacak ilçelerin ve saatlerini açıkladı. İşte 10 Şubat BEDAŞ planlı elektrik kesintisi…

Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:46
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8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) bugün İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçelerin listesini ve saatlerini paylaştı. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ilçeleri olmak üzere toplamda 17 için uyarı yapıldı. İşte İşte 10 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi listesi saatleri….

10 ŞUBAT BEDAŞ PLANLI ELEKRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…
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8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…
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8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…
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8 Saat karanlıkta kalacak ilçeler var! Toplamda İstanbul’da 17 İlçe için uyarı yapıldı! İşte BEDAŞ’ın listeye aldığı ilçeler…