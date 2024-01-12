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Haberler Galeri 57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik hali ortaya çıktı! Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Karatay, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü doktorun 21 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 12.01.2024 21:55
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57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Karatay Diyeti" adıyla bilinen beslenme programı ve kitaplarıyla tanınırken, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü doktorun yıllar önceki hali ise büyük beğeni topladı. İşte Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

CANAN KARATAY KİMDİR?

1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.

Bu sırada Türkiye'de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım'da 'Vena Subklavya Ponksiyon' tekniğini yerleştirdi.

1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi'nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd'ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

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57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde, Cape Town'da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) 'femoral arter' yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science'de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.

1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul'daki birçok özel hastanede, 'koroner yoğun bakım' ve 'koroner anjiyografi laboratuvarları'nı kurdu. 1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

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57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

2006-2010 yılları arasında Türkiye'de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi'nde rektörlük yaptı.

Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

M. Canan Efendigil Karatay, Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları bulunmaktadır.

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57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...

İŞTE KARATAY'IN YENİDEN GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFI!

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu.