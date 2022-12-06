33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı. Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Kazaya, İBB denetiminde olan sinyalizasyon sistemindeki arızanın neden olduğu iddia edildi. Öte yandan feci kazanın ardından vatman, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye getirildi. İşte korkıunç kazadan yeni detaylar...