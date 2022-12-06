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33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı. Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Kazaya, İBB denetiminde olan sinyalizasyon sistemindeki arızanın neden olduğu iddia edildi. Öte yandan feci kazanın ardından vatman, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye getirildi. İşte korkıunç kazadan yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:16
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33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah 09.15 sıralarında sinyalizasyon arızası nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan körüklü İETT otobüsüne çarptı.

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33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

33 KİŞİ YARALANDI

Tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Savaş alanını andıran kaza bölgesinde can pazarı yaşandı. Kazada şans eseri ölen olmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Otobüste sıkışan bir vatandaşı ise itfaiye ekibi kurtardı.

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33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

'KURALLARA UYDUM'
Hastanede kazayı anlatan otobüs şoförü Ünal Koçkesen, "Normal güzergâhımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay arka taraftan vurdu. Kurallara uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.

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33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

İBB İHMALİ

Sabah'ın haberine göre kazanın denetimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumlu olduğu sinyalizasyon sistemindeki arızası nedeniyle meydana geldiğini iddia edildi.

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33 kişinin yaralandığı feci kazada İBB ihmali: Bozuk sinyalizasyon! Tramvay ve İETT otobüsü çarpışmıştı

Esnaf Bülent Kahveci, "Böyle olacağı belliydi. 10 gündür ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. Trafiğin yoğun olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Arabaya yeşil, tramvaya da yeşil yanıyor" diye konuştu.