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Haberler Galeri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. "Başkumandan Zaferi"nin 98'inci yılı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da coşku ile karşlanacak. İlk kez Dumlupınar'ın Çal Köyü'nde 1924 yılında kutlanan Zafer Bayramı ile ilgili en güzel kutlama mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile kutlama mesajları ve Atatürk sözleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 17:06
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları... 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki şanlı Türk ordusu, dünyada eşi benzeri görülmeyen kahramanlık destanıyla, Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerini atmıştır. Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı ile ilgili en güzel kutlama mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile kutlama mesajları ve Atatürk sözleri...

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

* Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal ATATÜRK)

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

* Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları bundan sonra tutamayacaksınız Mustafa Kemal ve Türkler ki, kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek başkaları da benzer sonuçlara hazırlanmalıdırlar (M Ali Cinnah)

* Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

* Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 2020 Zafer Bayramı resimli mesajlar ve Atatürk sözleri

* Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.

* Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir