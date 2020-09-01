30 Ağustos coşkusunu gökyüzüne taşımışlardı! İşte büyük beğeni alan gösterinin detayları

Gösteri için hazırlık, tasarım ve programlama olarak toplam 5.060 adam/saat çalışma yürütüldü. Öncelikle bilgisayar ortamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel özgün bir hikaye örüntüsü hazırlandı. İHA yerleşimleri, ışık ve renk seçimleri ile müzik entegrasyonu yine bilgisayar yazılımı ile modellendi. Dijital ortamda simülasyon testleri yapıldı. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi.