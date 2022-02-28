3. cemre ne zaman düşüyor? 2022 son cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Tüm detaylar...

3. cemre ne zaman düşüyor? Havaların ısınmasını ifade eden cemre düşmesinin tarihini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İlk cemrenin havaya, ikinci cemrenin ise suya düşmesinin ardından gözler son cemreye çevrildi. Toprağa düşecek olan cemre ile birlikte yaz mevsiminin başlayacağına inanılıyor. Peki, 3. cemre ne zaman düşüyor? 2022 son cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte merak edilenler...