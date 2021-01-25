3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 yılı kandil günleri...

Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği üç aylar için Müslümanların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s), mübarek üç ayları, "Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır" duasıyla anlatmıştır. Kameri aylar olan ve İslamiyet'te önem atfedilen üç aylar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...