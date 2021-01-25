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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 yılı kandil günleri... 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 yılı kandil günleri... Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar için geri sayım başladı. İslama göre, "mana mevsimi" olarak bilinen üç aylar için hazırlıklar sürüyor. Yüce Allah (c.c), kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kılmıştır. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 yılı kandil günleri... Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 15:40
Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği üç aylar için Müslümanların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s), mübarek üç ayları,
"Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır" duasıyla anlatmıştır. Kameri aylar olan ve İslamiyet'te önem atfedilen üç aylar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler... GALERİ DEVAM EDİYOR 3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2021
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.