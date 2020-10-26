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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kasım ayına girmemize sayılı günler kala kış saati uygulaması yeniden gündme geldi. Bilindiği üzere kış saati uygulaması 4 yıldır kullanılmıyor. Son günlerde yaz saati uygulamasının sona ereceği kış saatine geçileceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, 26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:23Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 11:30
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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
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11
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
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11
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?