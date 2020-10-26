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Haberler Galeri 26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kasım ayına girmemize sayılı günler kala kış saati uygulaması yeniden gündme geldi. Bilindiği üzere kış saati uygulaması 4 yıldır kullanılmıyor. Son günlerde yaz saati uygulamasının sona ereceği kış saatine geçileceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, 26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 11:30
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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Avrupa'da kış saati uygulamasına geçiş yapılması ile birlikte Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak edilmeye başlandı. 4 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

2020'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

2020 yılında saatler geri alınmayacak. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.

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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

KIŞ SAATİNE GEÇİLMEYECEK

Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."

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26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
26 Ekim saatler geri alınıyor mu? Saatler geri-ileri alınıyor mu? 2020'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.