2020'nin en önemli arkeolojik keşifleri belli oldu! Listede Türkiye de var

EN ESKİ MAYA TAPINAKLARI'NDAN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİNİN KEŞFİ

Meksika'da keşfedilen 3 bin yıllık bir Maya Tapınağı lazer tarama yöntemiyle tekrar incelendi. Yapılan çalışma sonucunda, tapınağın antik sivilleşmenin en eski ve en büyük anıtı olduğu ortaya çıktı. Tabasco bölgesinde yer alan Aguada Fenix'te yer alan sit alanın 3 boyutlu görüntüsünü elde etti ve ortaya çıkan bulgular tapınağı inşa eden Mayalıların sonraki nesillerden daha eşitlikçi bir toplum anlayışına sahip olduğunu gösterdi.