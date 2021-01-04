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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020'nin en önemli arkeolojik keşifleri belli oldu! Listede Türkiye de var 2020'nin en önemli arkeolojik keşifleri belli oldu! Listede Türkiye de var
2019'un sonlarında ortaya çıkan koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020'de arkeolojik kazılar hızını kesmeden devam etti. Dünyada ve Türkiye'deki keşiflerde insanlık tarihine dair önemli buluntulara ulaşıldı. İşte 2020'nin en önemli arkeolojik keşifleri...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 17:17
Arkeoloji haberleri yayınlayan Heritage Daily internet sitesi, 2020 yılının en önemli arkeolojik keşiflerini sıraladı. Listede Buzul Çağı'ndan kalma mamuttan, Mısır'daki Sakkara Antik Kenti'ndeki buluntulara kadar 2020'de yapılan önemli keşifler şöyle sıralanıyor:
GALERİ DEVAM EDİYOR RUSYA'DA BUZUL ÇAĞI'NDAN KALMA MAMUT
Buzul Çağı'na dair Avrupa'nın en zengin kazı alanlarından birisi olan ve yaklaşık 40 yıldır kazılan Rusya'da Kostenki'de bulunan arkeolojik yapı, boyutları ile diğer mamut evlerden ayrılıyor. Daire şeklindeki devasa yapının çapı 12.5 metre. Yaklaşık olarak bugünden 25 bin yıl önce avcı toplayıcı insanlar tarafından yapıldığı düşünülüyor. Yapıyı oluşturan duvarlarda yünlü mamutlara ait 51 alt çene kemiği ve 64 kafatası bulundu.
STONEHENGE YAKINLARINDAKİ NEOLİTİK YAPI
İngiltere'deki Stonehenge'e 3 kilometre uzaklıktaki Durrington Walls adını taşıyan anıtın altında, daha erken döneme ait devasa bir taş anıt keşfedildi. Son teknoloji kullanılarak, kazı yapılmadan tespit edilen anıt C şekilli bir Neolitik arena oluşturan 90 dikilitaştan oluşuyor. Yeni anıtın kasıtlı olarak gömülmüş olmasının dini bir değişikliğe işaret ettiği düşünülüyor.
SAKKARA ANTİK KENTİ'NDE BULUNAN YENİ MEZARLAR Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, ekim ayında başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara antik mezarlığında 2 bin 500 yıl öncesine ait 80'den fazla lahit keşfedildiğini duyurdu. Açılmamış, süslemeli lahitlerin yanı sıra renkli ve altın yaldızlı ahşap heykeller de çıkarıldı. EN ESKİ MAYA TAPINAKLARI'NDAN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİNİN KEŞFİ Meksika'da keşfedilen 3 bin yıllık bir Maya Tapınağı lazer tarama yöntemiyle tekrar incelendi. Yapılan çalışma sonucunda, tapınağın antik sivilleşmenin en eski ve en büyük anıtı olduğu ortaya çıktı. Tabasco bölgesinde yer alan Aguada Fenix'te yer alan sit alanın 3 boyutlu görüntüsünü elde etti ve ortaya çıkan bulgular tapınağı inşa eden Mayalıların sonraki nesillerden daha eşitlikçi bir toplum anlayışına sahip olduğunu gösterdi.