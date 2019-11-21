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2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!

2020 ÖSYM sınav takvimi önümüzdeki yıl yapılacak YKS, KPSS, ALES, DGS sınavlarına girecek kişiler tarafından araştırılıyor. 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? Gelecek yıl yapılacak KPSS sınavına lise ve ön lisans mezunları da girebilecek. Üniversite sınavlarına göre planlama yapmak isteyen kişiler de 2020 YKS sınav tarihini merak ediyor. ÖSYM sınav takvimi her yıl düzenli olarak açıklanıyor ve yıl içerisinde düzenlenecek sınav tarihleri belli oluyor. İşte, 2020 ÖSYM sınav takvimi!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 23:25
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2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!

2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi gelecek yıl yapılacak sınavlara giriş yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavların başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen kişiler, 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavlarına girecek adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturuma katılacak. İşte 2020 ÖSYM sınav takvimine ilişkin merak edilen bilgiler…

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2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite sınavı kapsamında birinci oturum olan TYT 20 Haziran, AYT ve YDT oturumları ise 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava yönelik başvurular 6 Şubat ile 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!

YKS sonuçları ise 23 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YKS için geç başvuru tarihi ise 18 Mart olarak belirlendi.

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2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

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2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.