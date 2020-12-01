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2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı

Anadolu Ajansı (AA), 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:21
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2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı

İŞTE 2020'YE DAMGASINI VURAN O KARELER

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), başkent Trablus’un güneyindeki Hafter milislerine karşı bütün cephelerde başlattığı “Barış Fırtınası Operasyonu” sürdü. UMH birlikleri, operasyon kapsamında başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde, Hafter milisleri ile çatıştı.
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2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede kalanları arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin üzerine de çığ düştü. 42 kişinin öldüğü felakette, karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir asker, gözyaşlarına hakim olamadı.
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2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı
Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan yüzlerce kişinin sağlığına kavuşturulduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, bir sağlık çalışanının uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı gözlendi.
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2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı
Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü, bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, herkesin yardımına koşuyor.