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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA 2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı Anadolu Ajansı (AA), 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek. Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:21