2020 nasıl geçti? Bu kareler hafızalara kazındı

Anadolu Ajansı (AA), 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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