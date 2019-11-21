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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

Kara Cuma indirimi yapan markalar ve siteler alışveriş severler tarafından sorgulanıyor. 2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Birçok markanın ürünlerinde dev indirimler yaptığı Kara Cuma (Black Friday) etkinlikleri için geri sayım başladı. 29 Kasım tarihinde başlayacak Kara Cuma'dan bir hafta önce indirimler yapılmaya başlandı. Peki, Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? İşte Kara Cuma indirimleri hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 20:28
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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

Kara Cuma indirimleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığına sebep olacak Kara Cuma (Black Friday) etkinliği 29 Kasım Cuma günü başlıyor. Ancak Türkiye'de birçok firma 1 hafta önceden indirim yapmaya başladı. Kasım sonuna kadar sürmesi beklenen indirimlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

KARA CUMA NEDİR?

Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü'nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında gerçekleşen bir alışveriş çılgınlığıdır. Ülkemizde pek çok online alışveriş sitesi bu kapsamda indirim kampanyalarına şimdiden start verdi. İşte Türkiye'deki bazı 'Black Friday' indirimleri...

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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

GEÇEN SENE 7 TL'YE TELEFON SATILMIŞTI

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, Black Friday kapsamında Türkiye'de amiral telefonlarını 7 TL'den satışa sunmuştu. LG, Black Friday kapsamında 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonu sadece 7 TL fiyat etiketi ile satmıştı.

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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

TÜRKİYE'DE BLACK FRIDAY

Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu sayede kargaşasından uzak kalıp yine de Black Friday indirimlerinden yaralanabilir, hatta ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilir hale geldi. Fakat yine kısıtlı stok sebebiyle bilgisayar başında sabahlayan bir kitle yok değil. Black Friday indirimleri Türkiye'de de aktif olarak uygulanıyor.

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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

Mağazaların günler süren indirimlerinin yanı sıra internette de akıl almaz kampanyalar oluyor. Black Friday günü ve indirimleri Türk kullanıcıların alışverişlerinde normal bir güne oranla çok büyük bir sıçramanın kaynağı oldu. Türkiye'deki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda bu dönemdeki alışverişlerin neredeyse iki kat daha indirimli olduğu görülmektedir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi Türkiye'deki tüketici, Black Friday gününde bir hayli aktif.