2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!

TÜRKİYE'DE BLACK FRIDAY

Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu sayede kargaşasından uzak kalıp yine de Black Friday indirimlerinden yaralanabilir, hatta ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilir hale geldi. Fakat yine kısıtlı stok sebebiyle bilgisayar başında sabahlayan bir kitle yok değil. Black Friday indirimleri Türkiye'de de aktif olarak uygulanıyor.