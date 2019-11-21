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2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!
Kara Cuma indirimi yapan markalar ve siteler alışveriş severler tarafından sorgulanıyor. 2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Birçok markanın ürünlerinde dev indirimler yaptığı Kara Cuma (Black Friday) etkinlikleri için geri sayım başladı. 29 Kasım tarihinde başlayacak Kara Cuma'dan bir hafta önce indirimler yapılmaya başlandı. Peki, Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? İşte Kara Cuma indirimleri hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 21.11.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 20:28
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