20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

20 Kasım reyting sonuçları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranıyor. Reytingler her gün büyük ilgi görürken, ilginin bugün daha yüksek olmasının sebebi ise hiç kuşkusuz ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın yayın hayatına başlaması oldu. İddialı kadrosuyla dikkat çeken yapımda Osman Bey karakterine başarılı oyuncu Burak Özçivit hayat veriyor. Dizinin ilk bölümünü takip edenler reytinglerde zirveyi ele geçirip geçiremeyeceği ile de yakından ilgileniyor. Çarşamba günü ekranlara birçok iddialı dizi geliyor. Afilli Aşk, Kurşun, Kuruluş Osman, Benim Adım Melek gibi iddialı yapımlar birbirine üstünlük kurmak için büyük mücadele verecek. Peki, Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu? İşte merak edilen 20 Kasım reyting sıralaması ve ölçüm verilerine dair her şey...

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