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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

20 Kasım reyting sonuçları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranıyor. Reytingler her gün büyük ilgi görürken, ilginin bugün daha yüksek olmasının sebebi ise hiç kuşkusuz ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın yayın hayatına başlaması oldu. İddialı kadrosuyla dikkat çeken yapımda Osman Bey karakterine başarılı oyuncu Burak Özçivit hayat veriyor. Dizinin ilk bölümünü takip edenler reytinglerde zirveyi ele geçirip geçiremeyeceği ile de yakından ilgileniyor. Çarşamba günü ekranlara birçok iddialı dizi geliyor. Afilli Aşk, Kurşun, Kuruluş Osman, Benim Adım Melek gibi iddialı yapımlar birbirine üstünlük kurmak için büyük mücadele verecek. Peki, Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu? İşte merak edilen 20 Kasım reyting sıralaması ve ölçüm verilerine dair her şey...

KURULUŞ OSMAN 1.BÖLÜM FULL İZLE

Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:47
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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

Reyting sonuçları heyecanla araştırılıyor. 20 Kasım Çarşamba günü ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman ekranlara geldi. Aylardır beklenen Kuruluş Osman Türkiye'yi ekranlara kilitlerken büyük beğeni topladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman'ın diğer kanallarda iddialı rakipleri bulunuyor. Afilli Aşk, Benim Adım Melek ve Kurşun gibi rakipleri ile girişeceği reyting yarışında Kuruluş Osman'ın hangi sıralamayı elde edeceği merak ediliyor. Peki, Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 1.BÖLÜM FULL İZLE

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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Kasım reyting sonuçları için nefesler tutulmuştu. Sonuçlar dakikalar önce açıklandı. ATV'nin iddialı yapımı Kuruluş Osman reytingleri yıktı geçti. Total'de 34 Share elde eden Kuruluş Osman en yakın diziye 20 puandan fazla fark attı. Galerimizin devamında reyting listelerinin tamamını görebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 1.BÖLÜM FULL İZLE

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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir). Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır.

KURULUŞ OSMAN 1.BÖLÜM FULL İZLE

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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

Bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. Örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. Ayrıca 9 dakikada bir "aynı kişiler mi?" sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)

KURULUŞ OSMAN 1.BÖLÜM FULL İZLE

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20 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Kuruluş Osman reyting birincisi oldu mu? Reyting sıralaması nasıl oldu?

SHARE NEDİR?

Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.