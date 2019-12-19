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20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık Cuma için araştırılıyor. BİM aktüel 20 Aralık kataloğu alışveriş yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hesaplı alışveriş yapmak isteyenler BİM'de bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. BİM aktüel katalog bu hafta da yine dopdolu. Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde ve mahallesinde bulunan BİM marketleri ucuzluğun adresi olmaya devam ediyor. 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda; cam ankastre seti, ekspress Türk kahvesi makinesi, tüm evi kaplayan Wi-Fi sistemi gibi ürünler bulunuyor. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 19:11
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20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...

BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yine dopdolu! 20 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda; cam ankastre seti, ekspress Türk kahvesi makinesi, tüm evi kaplayan Wi-Fi sistemi gibi ürünler satışta olacak. BİM aktüel katalog ürünleri her Cuma günü satışa çıkıyor ve birçok farklı türde ürün müşteriler tarafından satın alınıyor. İşte, BİM aktüel katalog 20 Aralık indirimli ürünler listesi…

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20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...

Cam Ankastre Seti

• Cam Panel Fırın:

• Full cam panel

• Toplam güç: 2000 W

• A Sınıfı Enerji

• 57 Litre fırın kapasitesi

• Termostat

• 3 programlı

• 2 adet dikdörtgen tepsi

• 1 adet Cr-ni ızgara

• Cam Davlumbaz:

• 60 cm cam davlumbaz• Siyah cam

• Alüminyum filtre

• Manuel kontrol

• 650 m3/H motor

• Güç: 163W

• Cam Ocak:

• Otomatik düğmeden çakmaklı

• 4 gözü gazlı

• Siyah cam gövde

• Gaz emniyetli

• Emayeli ızgara

• Havuz bek tipi

• Doğalgaza ayarlıdır

• LPG dönüşümüne uygundur

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20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...

Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser

• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu

• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları

• 6 hız ayarı

• Otomatik dönebilen hazne

• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase

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  • 50
20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...

Ekspress Türk Kahve Makinesi

• Maksimum 4 fincan kapasiteli

• Tek tuşla kolay kontrol

• Işıklı ve sesli uyarı

• Su olmadan çalışmasını engelleyen koruma

• Taşmayı önleyen Luminasense Technology

• Su seviye penceresi

• Kahve ölçü kaşığı

• 535 Watt

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  • 50
20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...

2 in 1 Cyclonic Dikey Süpürge

• 2'si 1 arada entegre elektrik süpürgesi

• Delta başlık

• Ayarlanabilir güç seviyesi

• Ergonomik tutma kolu

• ~4 metre kablo uzunluğu

• 1,2 lt toz haznesi kapasitesi