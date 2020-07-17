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1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü
1994 model Şahin aracı satan bir galerici, binmeye kıyamadığını ve garaja hapsettiğini söyledi. Uzun zamandır aracın kullanılmadığını belirten galerici, 1994 model Şahin'i 66 bin TL'ye satılığa çıkardı. 2001 yılında üretimine son verilen Tofaş'ın 'kuş serisi' Kartal, Doğan ve Şahin'lerin Türkiye'de merakla al-satı devam ediyor. İşte garaja hapsedilen 1994 model Şahin'in son hali...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 01:05
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