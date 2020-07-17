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Haberler Galeri 1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü

1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü

1994 model Şahin aracı satan bir galerici, binmeye kıyamadığını ve garaja hapsettiğini söyledi. Uzun zamandır aracın kullanılmadığını belirten galerici, 1994 model Şahin'i 66 bin TL'ye satılığa çıkardı. 2001 yılında üretimine son verilen Tofaş'ın 'kuş serisi' Kartal, Doğan ve Şahin'lerin Türkiye'de merakla al-satı devam ediyor. İşte garaja hapsedilen 1994 model Şahin'in son hali...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 01:05
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1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracını 66 bin liraya satılığa çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü

Afşin'de oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, uzun süredir kendinde bulunan 1994 model Tofaş Şahin marka aracına gözü gibi bakıyor.

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1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü

Sahibi olduğu galeride yüksek model araçları dışarıda sergileyen Kalender, 1994 model 84 bin kilometredeki Şahin'i kapalı yerde muhafaza ediyor.

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1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü

Araca gözü gibi baktığını belirten Kalender; "Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş Şahin benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum " dedi.

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1994 model Şahin'i garaja hapsetti! Binmeye kıyamadığı Şahin'in son halini görenler şaşkına döndü