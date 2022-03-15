1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Üçüncü ayın 18'ini temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ve adıyla Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart 1915'i simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.