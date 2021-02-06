1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

İki kıta arasında uzanan ve toplamda 4 bin 330 metrelik uzunluğa sahip dev yatırımı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada olmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar. Bu yatırımın bölgenin istihdamı ve ekonomisine büyük katkısı olacak. Asya'yı Avrupa'ya yeniden bağlıyoruz. Bu devletin stratejik aklının ürünü bir proje" diye konuştu.