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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Kedi yolunun montajıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk yürüyüşü yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Tarihi bir an. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar" dedi

Sabah
Giriş Tarihi: 06.02.2021 08:56
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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli aşamalarından biri olan kedi yolunun montajının tamamlanmasıyla köprünün silüeti ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

İki kıta arasında uzanan ve toplamda 4 bin 330 metrelik uzunluğa sahip dev yatırımı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada olmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar. Bu yatırımın bölgenin istihdamı ve ekonomisine büyük katkısı olacak. Asya'yı Avrupa'ya yeniden bağlıyoruz. Bu devletin stratejik aklının ürünü bir proje" diye konuştu.

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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

14.5 MİLYAR EURO DEĞER
İnşaatın sıradaki aşamalarında, köprünün ana halatlarının çekilmesi ve askı halatlarının montajı var. Proje doğrudan ve dolaylı etkileri ile toplamda 14.5 milyar euroya eşdeğer ekonomik değer üretecek.

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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

Köprünün dünya ile ulaşımın her modunda bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'ye kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ''Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz.

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1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru

Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmaları hızla sürdürüyoruz" dedi.