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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye nefesini tuttu! Dev projede sona doğru Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Kedi yolunun montajıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk yürüyüşü yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Tarihi bir an. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar" dedi Giriş Tarihi: 06.02.2021 08:56
Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli aşamalarından biri olan kedi yolunun montajının tamamlanmasıyla köprünün silüeti ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki kıta arasında uzanan ve toplamda 4 bin 330 metrelik uzunluğa sahip dev yatırımı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada olmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar. Bu yatırımın bölgenin istihdamı ve ekonomisine büyük katkısı olacak. Asya'yı Avrupa'ya yeniden bağlıyoruz. Bu devletin stratejik aklının ürünü bir proje" diye konuştu.
14.5 MİLYAR EURO DEĞER İnşaatın sıradaki aşamalarında, köprünün ana halatlarının çekilmesi ve askı halatlarının montajı var. Proje doğrudan ve dolaylı etkileri ile toplamda 14.5 milyar euroya eşdeğer ekonomik değer üretecek.
Köprünün dünya ile ulaşımın her modunda bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'ye kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ''Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz.
Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmaları hızla sürdürüyoruz" dedi.