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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan, Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 13:05
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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay

Milattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden olan antik kentteki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.

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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay

İlçenin 3 kilometre batısında bulunan antik kentteki çalışmalarda, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı ortaya çıkarıldı.

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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay

Hristiyan dünyası din adamlarından Stylianos Alypius'un doğduğu ve Antik Çağ'da hac merkezi olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki çalışmalarda elde edilen bulgulardan taşınabilir olanlar çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.

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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen antik kentte kazı çalışmaları yılın 12 ayı sürüyor.

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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay

"YAPIDAKİ SUR DUVARINDAN BURASININ ASKERİ YAPI OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Doç. Dr. Çelikbaş, antik kentteki kazılarda önemli bulgulara rastlandığını söyledi.

Bu yıl henüz fonksiyonunu çözemedikleri kare planlı bir yapıda yoğunlaştıklarını ve kazıların o alanda sürdüğünü vurgulayan Çelikbaş, "Yapıdaki sur duvarından burasının bir askeri yapı olduğunu tahmin ediyoruz. Buradaki kazılarda demir bir maske ortaya çıktı." dedi.