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1800 yıllık demir maske bulundu! Roma dönemine ait tarihi olay
Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan, Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu.
Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 13:05