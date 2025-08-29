18 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nu hayattan koparan ehliyetsiz sürücü için istenen ceza aileyi isyan ettirdi
Mayıs ayında Diyarbakır'da meydana gelen kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu hayatını kaybetmişti. Sofioğlu'na çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.C. hakkında "Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kübra'nın ağabeyi ise cezanın "kasten öldürmeye sebebiyet verme" suçundan verilmesi gerektiğini belirtirken "Karar emsal olsun." dedi. Kazayı yapan C.C.'nin ifadesinde 70-80 kilometre hızla gittiğini iddia ederken, kaza anında hızının 145 kilometre olduğu belirlendi.