18 yaşındaki Kübra Sofioğlu’nu hayattan koparan ehliyetsiz sürücü için istenen ceza aileyi isyan ettirdi

Mayıs ayında Diyarbakır'da meydana gelen kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu hayatını kaybetmişti. Sofioğlu'na çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.C. hakkında "Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kübra'nın ağabeyi ise cezanın "kasten öldürmeye sebebiyet verme" suçundan verilmesi gerektiğini belirtirken "Karar emsal olsun." dedi. Kazayı yapan C.C.'nin ifadesinde 70-80 kilometre hızla gittiğini iddia ederken, kaza anında hızının 145 kilometre olduğu belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Diyarbakır'da 6 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında, Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu, babasının aracıyla aşırı hız yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G.'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturma tamamlandı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Sabah'ın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, C.G. hakkında TCK 85. madde gereğince 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca TCK'nın 22/3 maddesi uyarınca suçun "bilinçli taksirle" işlendiği kanaatine varılarak cezanın yarı oranında artırılması istendi. Böylece sanığın 9 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.

C. G., 'Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma Suçundan' Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Kübra'nın ağabeyi Ali Sofioğlu ise sürücünün kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan ceza almasını ve bunun da emsal bir karar olmasını istedi.

KAMERA KAYITLARINDA HIZI 145 ÇIKTI
Tutuklu sanık C.G. ise ifadesinde 70-80 km hızla gittiğini, önündeki aracın ani fren yapması üzerine direksiyonu sola kırdığını ve bu sırada Sofioğlu'na çarptığını öne sürdü. Ancak araçta bulunan üç arkadaşı ise aşırı hız yaptığını ve kendisini defalarca uyardıklarını ifade ederek bu savunmayı yalanladı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasında elde edilen kamera görüntüleri, sürücünün iddiasını çürüttü. Görüntülerde C.G., olay anında 145,4 kilometre hızla seyrettiği belirlendi.

Savcılık, sürücünün hız limitini aşmasına rağmen "suçtan kurtulmak için" daha düşük hızda olduğunu iddia ettiğine dikkat çekti.

