17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

Pınar, Esra Erol'un eski programında "Esenler Otogarı'ndan beni aradı. 'Pınar abla ben Esenler Otogarı'ndayım. Çık gel beni al.' Ben Beylikdüzü'ndeyim bir toplantıya gireceğim. Şuanda gelemem sen polisi ara' dedim" demişti.