02 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. 17 yaşındaki zihinsel engelli Medinenur, Pınar Hanım ile yaşadıklarını emniyet ekiplerinden sonra Esra Erol'a anlattı. Esra Erol canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Medinenur, Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Pınar Hanım'ın Esra Erol canlı yayınında söylediği birçok konunun aslında yalan olduğunu anlatan Medinenur'un Esra Erol'a anlattığı itirafları gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 00:18
  • 1
  • 9
17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

17 yaşındaki zihinsel engelli Medinenur, Pınar Hanım ve Pınar'ın evli olan sevgilisi Tayfun hakkındaki tüm gerçekleri Esra Erol'a anlattı.

  • 2
  • 9
17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

Pınar, Esra Erol'un eski programında "Esenler Otogarı'ndan beni aradı. 'Pınar abla ben Esenler Otogarı'ndayım. Çık gel beni al.' Ben Beylikdüzü'ndeyim bir toplantıya gireceğim. Şuanda gelemem sen polisi ara' dedim" demişti.

  • 3
  • 9
17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

Emniyet ekiplerine ifade verdikten sonra Esra Erol'un ekibine konuşan Medinenur, "Pınar abla geldi beni aldı. Sonra İstanbul'a bıraktı sonra da sınava gitti."şeklinde konuştu.

  • 4
  • 9
17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

2. çelişki ise, Medinenur "haberleşmiştik" dedi. Medinenur kaçmadan önce Pınar'ın kapısına kadar geldiğini ve haberleştiklerini söyledi. Pınar ise eski bölümde "Ben Sinopta'ydım" dedi.

  • 5
  • 9
17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

Medinenur, "Beni alıp evine götürdü. Evinde de 1 hafta felan kaldım" dedi. Pınar ise "Esra Erol ekibi evine giderek Medinenur'u görüntülediğinde "sabah geldi" demişti.