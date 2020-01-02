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17 yaşındaki zihinsel engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu
ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. 17 yaşındaki zihinsel engelli Medinenur, Pınar Hanım ile yaşadıklarını emniyet ekiplerinden sonra Esra Erol'a anlattı. Esra Erol canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Medinenur, Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Pınar Hanım'ın Esra Erol canlı yayınında söylediği birçok konunun aslında yalan olduğunu anlatan Medinenur'un Esra Erol'a anlattığı itirafları gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 00:18
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