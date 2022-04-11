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Haberler Galeri 17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen sene Sultangazi ilçesinde katledilen 17 yaşında Cemile Şenel ile ilgili yürütülen soruşturmada iddianameyi hazırladı. İddianamede zanlı Nusret Tekin'in, evine çağırdığı Servet Sürücü'ye ateş ettiği, seken kurşunun da talihsiz Cemile'ye isabet ederek hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi. Nusret Tekin'in Cemile Şenel'i uyuşturucu kuryesi olarak kullandığı bildirilen iddianamede, zanlıyla ilgili dört farklı suçtan iki defa ağırlaştırılmış müebbet ve 23 seneye kadar hapis cezası istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:53
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17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

Uyuşturucu ticareti yapan 40 yaşındaki zanlı Nusret Tekin'in, Cemile ile beraber bir takım kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu sebeple yaşandığı anlatıldı.

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17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

BİRLİKTE OLACAĞINI SÖYLEYİNCE…

İddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi: "Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü (58) isimli kişiyle birliktelik yaşayacağını öğrenen Nusret Tekin bu duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı. Servet Sürücü eve geldiğinde Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu. İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin belindeki silahı çıkartarak, Servet Sürücü'ye doğrulttu.

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17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

SOL KOLTUK ALTINDAN GİRİP SAĞ KOLTUK ALTINDAN ÇIKTI

Sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın'ın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale ettiği sırasında silah ateş aldı. Kurşun Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı. Ramazan Rohani Çakın Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü. Cemile Şenel hastanede hayatını kaybetti.

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17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

FİRARİYKEN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İddianamede, olaydan yaklaşık bir hafta sonra şüpheli Nusret'in uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandığı belirtildi. Tekin'in bu süre içinde başka bir 'Kasten yaralama' suçuna karıştığı da bildirildi. Olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nusret Tekin'in, cinayetten sonra şüpheli Doğan Şençalar'ın yanında saklandığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Nusret Tekin'in yakalandığı sırada üzerinde bulunan silahın kriminal incelemesinde, Cemile Şenel'in ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı da aktarıldı.

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17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

KATİL ZANLISINA 2 DEFA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 23 SENEYE KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede Tekin'le birlikte 6 şüpheli hakkında cezalar istendi. Şüpheli Nusret Tekin hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheliler Aysun Çelebi ve Tuğba Can'ın, Servet Sürücü'nün eve gelmesi için Tekin ile birlikte hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı. Şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.